Keller nieuwe voorzitter Duitse voetbalbond

Rashford en Shaw op weg terug richting duel met AZ, Pogba onzeker

12:46 Manager Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United kan volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen AZ voor de Europa League mogelijk toch beschikken over Marcus Rashford. Het herstel van de Engelse aanvaller verloopt beter dan verwacht. Hij liep afgelopen zondag een liesblessure op in de verloren competitiewedstrijd tegen West Ham United (2-0).