Kemphanen Lukaku en Zlatan krijgen één duel schorsing, maar scheldpartij kan nog staartje krijgen

Lukaku mist volgende week de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia tegen Juventus. Zlatan is er niet bij in de competitiewedstrijd van Milan tegen Bologna.

Vandaag belandde het rapport van scheidsrechter Valeri en de inspecteur over AC Milan-Inter bij de disciplinaire instanties van de Italiaanse bond. In briefings off the record had de voetbalbond laten weten dat ze op dit moment niet van zins zijn om de geluidsfragmenten van de bekvechtpartij tussen Zlatan en Lukaku van dinsdag op te vragen.