‘Kepa naait hofnar Sarri in het pak’

Boulevardkrant The Sun kopt met een woordspeling: ‘Done up like a Kepa’, in het pak genaaid. De tabloid gebruikt het voorval om het verval van Chelsea te schetsen. ,,Niemand heeft de eigenaar het hele seizoen gezien. Niemand schijnt te luisteren naar de trainer. De keeper is schuldig aan muiterij. Er is geen daadkrachtige aanvoerder. Plannen voor de bouw van een nieuw stadion zijn verscheurd. En een transferverbod ligt bij de post.”



De conclusie van het verhaal laat niets te raden over. ,,Het is waarschijnlijk een goed idee om het clublied Blue is the Colour te veranderen in Anarchy in the UK. De verslaggever van kwaliteitskrant The Guardian, die Sarri een ‘hofnar’ noemde, volgde de verrichtingen op Wembley met gekromde tenen. ,,Bij de pupillen zou Arrizabalaga door de scheidsrechter of zijn moeder van het veld zijn gesleurd. Bij Chelsea bleef hij staan.”