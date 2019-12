Kewell waarschuwt Liverpool: ‘Ze hebben Van Dijk dan echt nodig’

Vlak voor tijd wist invaller Roberto Firmino de winnaar van de Champions League naar de finale te leiden: 2-1.



,,Als ik een wedstrijd van Liverpool bekijk, zie ik Virgil constant praten met iedereen om zich heen. Hij communiceert de hele tijd met z’n vleugelverdedigers en de spelers voor zich. Ja, mensen zeggen dat hij een geweldige verdediger is omdat hij rustig aan de bal is en inschuift op de juiste momenten. Maar de eerste taak van een verdediger is verdedigen en in het geval van Van Dijk ook de rest van de defensie organiseren”, zegt Kewell. ,,Juist dat miste Liverpool het meeste tegen Monterrey. Niemand had het inzicht of de kwaliteit om gevaar te herkennen.”



De beste ploeg van Europa neemt het zaterdag in de finale in Qatar op tegen Flamengo, de kampioen van Zuid-Amerika. ,,Ze hebben Van Dijk dan echt nodig”, aldus Kewell, die in 2005 met Liverpool de Champions League won. ,,Met een fitte Van Dijk is de achterste linie rustig en stabiel en zullen alle spelers van Liverpool een stuk comfortabeler op het veld staan.”