Khedira mag na hartoperatie weer voluit gaan

Khedira neemt het volgende maand met Juventus in de kwartfinales van de Champions League op tegen Ajax. Het eerste duel is op 10 april in Amsterdam, de return zes dagen later in Turijn. De Duitser is doorgaans een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri, maar hij miste dit seizoen al heel wat wedstrijden vanwege fysieke problemen.