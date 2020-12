Kies je kampioenen: wie pakt de titel in de topcompetities én Nederland?

Na een bomvol eerste deel van de competitie gaat de blik bij de vijf grootste competities én de eredivisie op 2021. Daarin zal de titelstrijd in ieder land volledig losbarsten. Wie verovert de landstitel per competitie?

Eredivisie

Als een van de weinige competities van Europa werd er in de eredivisie afgelopen seizoen géén kampioen gekroond. Ajax en AZ zullen dan ook op revanche zinnen, al moeten de Alkmaarders na een dramatische start in de achtervolging. Ajax heeft opnieuw de beste papieren, terwijl ook PSV steeds stabieler en beter begint te draaien. Outsiders voor de titel zijn Feyenoord en Vitesse, die in de eerste veertien speelronden vooral wisselvallig bleken. Beide ploegen moeten na de jaarwisseling een gat van vijf punten zien goed te maken op Ajax om de titel binnen te slepen.

1. Ajax 14-34

2. PSV 14-33

3. Feyenoord 14-29

4. Vitesse 14-29

5. AZ 14-29

Premier League

Afgelopen seizoen eindigde Liverpool de competitie met een recordaantal van achttien punten voorsprong. Er stond werkelijk geen maat op de ploeg van Jürgen Klopp, waar Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk een voorname rol speelden. Ook dit jaar eindigen The Reds het kalenderjaar als koploper, al is dat beduidend minder oppermachtig. Liverpool verspeelde dit seizoen al zeven keer punten en voelen de hete adem van onder meer Everton, Manchester United en Leicester City in de nek. Vlak ook Manchester City niet uit, dat met een Guardiola-achtige succesreeks snel terug kan zijn bij de bovenste plekken.

1. Liverpool 16-33

2. Manchester United 15-30

3. Leicester City 16-29

4. Everton 15-29

5. Aston Villa 14-26

6. Chelsea 16-26

7. Tottenham Hotspur 15-26

8. Manchester City 14-26

La Liga

Er moet zich een wonder voltrekken voor Ronald Koeman, wil hij zijn roerige debuutjaar bij FC Barcelona afsluiten met een landstitel. De Blaugranas presteren uiterst wisselvallig en zagen favoriet Atlético Madrid vlak voor de jaarwisseling opnieuw weglopen. Barça noteerde in de eerste weken dertien verliespunten meer dan Atléti. Real Madrid hijgt de stadsgenoot met drie punten verschil het meest in de nek. Sensatie van de beginweken Sociedad? Die wacht al negen wedstrijden op rij op een zege en is de koppositie uit het zicht geraakt.

1. Atlético Madrid 14-35

2. Real Madrid 16-33

3. Real Sociedad 16-26

4. Sevilla 14-26

5. Villarreal 16-26

6. FC Barcelona 15-25

Bundesliga

Peter Bosz kreeg met zijn Bayer Leverkusen vlak voor de jaarwisseling dé kans het oppermachtige Bayern München een tik uit te delen, maar verloor de onderlinge confrontatie. Daardoor staat Der Rekordmeister ‘gewoon’ weer op de plek die ze de laatste jaren hadden toegeëigend: de eerste. De concurrentie ligt echter op de loer, hopend op fouten van de oppermachtige topclub. Naast Leverkusen heeft ook RB Leipzig met twee punten achterstand recht op titeldromen. Borussia Dortmund is na een slechte reeks gezakt naar plaats vijf.

1. Bayern München 13-30

2. Bayer Leverkusen 13-28

3. RB Leipzig 13-28

Serie A

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic of Stefan de Vrij: wie pakt de titel? © AP Het ooit zo machtige AC Milan raakte de laatste jaren steeds meer in verval. Er moest zelfs meer voor degradatie worden gevreesd dan er aan de Scudetto mocht worden gedacht. Hoe anders is alles dit jaar, als enige ploeg in de Europese topcompetities die nog niet verloor. Zelfs toen superster Zlatan Ibrahimovic geblesseerd afhaakte, behield Milan die status. De voornaamste uitdager is eens niet het Juventus van Matthijs de Ligt. De Turijnen presteren matig en staan zesde. Het zijn tot nu toe de Milanese ploegen die de dienst uitmaken. AC Milan is koploper met 34 punten, stadsgenoot Inter volgt mét Stefan de Vrij met 33 punten.

1. AC Milan 14-34

2. Inter 14-34

3. AS Roma 14-27

4. Sassuolo 14-26

5. Napoli 13-25

6. Juventus 13-24

Ligue 1

Het lijkt in Frankrijk hoe dan ook een Nederlands gevecht te worden om de titel. Paris Saint-Germain liet dit seizoen al zestien punten liggen en daar profiteerden Olympique Lyon en LOSC Lille optimaal van. Bij Lyon is Memphis de belangrijkste speler, terwijl Sven Botman bij Lille indruk maakt in het centrum. Ook bij PSG dingt iemand mee naar de titel: Mitchel Bakker kreeg de laatste weken van het jaar regelmatig speeltijd. Wie van de drie Nederlanders schrijft de Ligue 1-titel op zijn naam?

1. Olympique Lyon 17-36

2. LOSC Lille 17-36

3. Paris Saint-Germain 17-35

