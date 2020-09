‘King Kazu’ Miura (53) zet weer eens een record op zijn naam

Dat record stond sinds 2012 op naam van Masashi Nakayama, een voormalig teamgenoot van Miura in het nationale team van Japan. Nakayama was 45 jaar bij zijn laatste competitiewedstrijd voor Consadole Sapporo in december 2012. Miura speelde speelt al sinds 2005 voor Yokohama FC, maar de afgelopen twaalf jaar speelde die club op het tweede niveau in Japan, de J2 League. Vandaag maakte hij voor het eerst dit jaar zijn opwachting voor Yokohama FC, dat met 3-2 verloor bij Kawasaki Frontale. Miura was aanvoerder en hield het 56 minuten vol. De 42-jarige spelmaker Shunsuke Nakamura, die in Europa furore maakte bij Reggina en Celtic, werd een paar minuten later ook naar de kant gehaald bij Yokohama FC.



Miura heeft een carrière waar zonder twijfel een mooi boek of een fraaie film in zit. Op zijn vijftiende verliet hij zijn school in Japan en vertrok hij naar Brazilië, om zijn droom om profvoetballer te worden na te jagen. Zijn profdebuut maakte Miura in 1986 namens Santos, de club waar Pelé jarenlang furore maakte en Neymar later zou doorbreken. Na periodes bij Santos, Palmeiras, Matsubara en Coritiba keerde Miura in 1990 terug naar Japan, waar hij voor Verdy Kawasaki ging spelen. Hij werd toen ook international van Japan. In 1997 scoorde Miura liefst zeventien keer in de WK-kwalificatie waardoor Japan zich voor het eerst plaatste voor een wereldkampioenschap, maar Miura werd in 1998 (op 31-jarige leeftijd) toch te oud bevonden om mee te gaan naar het WK in Frankrijk.