Klaassen de schlemiel bij nederlaag Bremen-tiental in München

De Rekordmeister kreeg de overwinning dit keer bepaald niet cadeau. Het goed georganiseerde Werder Bremen was tot vanmiddag de enige ploeg in de Bundesliga die na de winterstop nog geen wedstrijd had verloren. Ook bij Bayern had trainer Florian Kohfeldt zijn zaakjes prima op orde. Werder kwam in de eerste helft nauwelijks in de problemen tegen de ploeterende thuisclub.



Na rust kon doelman Pavlenka echter aan de bak. Bayern voerde de druk op en kreeg via Robert Lewandowski (2x) en Serge Gnabry in het eerste kwartier al een aantal prima kansen om de score te openen. Maar steeds weer vonden de Bayern-aanvallers de Tsjechische doelman op hun weg. Met elf tegen tien ontsnapte Bayern met meer geluk dan wijsheid aan puntenverlies. Op het van richting veranderde schot van Süle bleef Pavlenka het antwoord uiteindelijk schuldig.



Het duel in München was een generale voor komende woensdag. Dan staan beide ploegen in Bremen immers opnieuw tegenover elkaar in de halve finale van de DFB Pokal. De winnaar van die wedstrijd speelt in de finale tegen de winnaar van HSV – RB Leipzig, dat een dag eerder word gespeeld.