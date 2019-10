Klaassen helpt Werder aan punt tegen Bosz

Fotoserie Lewandow­ski pakt record en is nu al 13 duels op rij trefzeker

18:58 Met zijn goal tegen Union Berlin (2-1) brak Robert Lewandowski vanmiddag een record. De Poolse spits van Bayern München (31) werd de eerste speler in de Bundesliga die in de eerste negen wedstrijden van het seizoen een doelpunt heeft gemaakt. In alle competities heeft het fenomeen nu in de laatste dertien duels voor zijn club gescoord.