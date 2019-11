Klaassen mist strafschop en houdt Gladbach op titelkoers

Rami Benesbaini en Patrick Hermann zetten de thuisploeg in de eerste helft op een comfortabele 2-0 voorsprong. Davy Klaassen had Werder Bremen nog terug kunnen brengen in de wedstrijd toen hij vlak na rust een penalty mocht nemen. Doelman Yann Sommer liet zich echter niet verrassen door het schot van de ex-Ajacied door het midden. Niet lang na de misser vanaf elf meter zorgde Hermann met zijn tweede van de middag voor de beslissing.

Volledig scherm Patrick Herrmann wordt na de 3-0 bedolven door zijn medespelers. © BSR Agency

Borussia Mönchengladbach moest in de slotminuten van het bij vlagen grimmige duel met tien man verder nadat doelpuntenmaker Benesbaini zijn tweede gele kaart had kregen. In blessuretijd deed Leonardo Bittencourt nog iets terug namens Werder: 3-1.