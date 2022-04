Klassieker in Engeland bol van de spanning: Liverpool en Manchester United kunnen zich geen averij permitteren

ManUnited kan niet beschikken over Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller blijft na het overlijden van zijn pasgeboren zoontje buiten de selectie. ,,Familie is belangrijker dan alles en Ronaldo steunt zijn dierbaren in deze enorm moeilijke tijd”, aldus Manchester United eerder vandaag in een verklaring op de clubwebsite.



