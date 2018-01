Klavan bezorgt Liverpool in extremis kostbare zege

Recordaankoop Virgil van Dijk was bij Liverpool nog niet van de partij. De 26-jarige verdediger maakt mogelijk vrijdag zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Everton (FA Cup). Georginio Wijnaldum was in Burnley basisspeler bij de bezoekers. Mohamed Salah en Philippe Coutinho, die mogelijk vertrekt naar Barcelona, ontbraken bij Liverpool. Volgens coach Jürgen Klopp hadden beide spelers last van lichte blessures.