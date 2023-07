Klinkende zege Barça; vlam in de pan tijdens oefen-Clásico na snoeiharde tackle Frenkie de Jong

Al was het in Dallas dan een zomerpotje, ontmoetingen tussen Barcelona en Real Madrid zijn nooit zomaar wedstrijden. Zeker niet met de start van La Liga in aantocht. Beide trainers Xavi en Carlo Ancelotti hebben hun gedroomde opstelling inmiddels wel in hun hoofd en wat in het AT&T Stadium van Dallas op de mat verscheen, zal niet veel verschillen met wat straks in het veld komt als de strijd om de Spaanse titel weer losbarst.