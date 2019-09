Klopp: Geblesseerde Alisson is half oktober pas terug

,,Hij had ernstig letsel aan zijn kuit. Gelukkig ziet het er nu al een stuk beter uit. Dat is goed voor ons en voor hem, maar we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren." Het doel is dat hij half oktober weer fit is. Op 20 oktober staat de uitwedstrijd tegen Manchester United op het programma.

De Spaanse keeper Adrián vervangt Alisson en zal voorlopig de eerste keus zijn onder de lat.