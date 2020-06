Klopp geniet van City: ‘Hoe is het mogelijk dat wij twintig punten voorsprong hebben?’

,,Wat ik me afvroeg toen ik naar de wedstrijd keek, was: Hoe is het mogelijk dat een team twintig punten voorsprong heeft op dát team? Dat is eigenlijk ondenkbaar”, zei Klopp, die daarmee de regerend landskampioen een compliment gaf. City won dus met 5-0, waardoor het kampioensfeest van Liverpool nog niet op woensdag kan plaatsvinden.

,,Ik keek naar die wedstrijd omdat we over negen dagen tegen City spelen. Niet omdat ik hoopte dat ze zouden verliezen. Ik hoopte vorig jaar dat ze zouden verliezen van Leicester City, maar dat werkte niet echt goed", doelt Klopp op een wedstrijd uit de slotfase van vorig seizoen, toen City in de slotfase won en daardoor een enorme stap richting de titel zette. ,,Daarom ben ik daarmee gestopt.”

Woensdagavond is Liverpool gewaarschuwd, want Crystal Palace was in 2017 de laatste club die een competitiewedstrijd op Anfield wist te winnen. ,,Roy Hodgson doet daar fantastisch werk. De organisatie van het team is uitstekend verzorgd en het team is fysiek sterk. Ze hebben vier wedstrijden op rij gespeeld zonder een doelpunt tegen te krijgen”, aldus Klopp.