Klopp heeft aanvoerder Henderson terug voor clash met Spurs

Ook verdediger Joël Matip is fit genoeg om mee te reizen naar Londen. ,,Geen nieuwe blessures. ‘Hendo’ en Joël hebben gisteren gewoon met de groep getraind. Al moet je altijd afwachten hoe het lichaam daarop reageert”, zei Klopp, die Matip - net terug van een bovenbeenblessure - rust gunde tegen ManUnited. Liverpool staat slechts vijfde in de Premier League na vier duels waarin het zelfs niet tot scoren kwam. Volgens Klopp zitten mensen die hun vertrouwen verliezen in de drie topaanvallers Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino er echter naast. ,,Ik zie hoe hard ze werken en hoe we als team naar oplossingen zoeken. Het is een geheel, het gaat nooit om één persoon”, zei de Duitser, een dag voordat zijn ploeg het opneemt tegen de Spurs die ook niet in hun beste fase zitten.

,,We moeten weer het team worden waar niemand graag tegen voetbalt. Hoe meer slechte dingen er nu over ons gezegd worden, hoe gemotiveerder we zijn om dat te bereiken.” De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen stonden ze op 1 en 2 in de Premier League. ,,Dingen zijn veranderd”, erkende Klopp. ,,We moeten ervoor zorgen dat volgende maand een positiever beeld geeft, maar we kunnen niet terugdraaien wat er de laatste weken is gebeurd. We speelden tegen Manchester United al bij vlagen beter, maar moeten constanter worden.”.