Klopp maakt geen haast met debuut Van Dijk

,,Het is niet belangrijk wanneer hij debuteert, maar wel hoeveel goede wedstrijden hij voor ons gaat spelen'', zei Klopp na de benauwde uitzege in Burnley (1-2).



,,Vooral als je centraal in de verdediging speelt, ben je aangewezen op je ploeggenoten'', vervolgde hij. ,,Dat betekent dat je aan elkaar moet wennen, dat je de juiste afstemming moet vinden in de samenwerking. Normaal gesproken, doe je dat in de voorbereiding op een nieuwe seizoen. Nu zijn we echter al halverwege, dus dan moeten we daar misschien iets anders mee omgaan.''



Klopp leek in Burnley te suggereren, dat Van Dijk ook vrijdag in de bekerwedstrijd tegen Everton nog aan de kant zal blijven. ,,Ik weet het nog niet. We hebben geen haast. Virgil zelf wil in elk geval heel graag. Na vrijdag hebben we iets meer tijd.''