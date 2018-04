Klopp neemt geen risico met Salah in Merseyside-derby

Dost: Ik mis de scherpte en dat verwijt ik mezelf

10:45 Bas Dost baalde na afloop van het door Sporting Lissabon verloren kwartfinale duel in de Europa League (2-0) tegen Atlético Madrid. De spits kreeg ook een gele kaart in het duel, die betekent dat de aanvaller ontbreekt bij de return in Lissabon.