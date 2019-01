Klopp niet van slag na eerste nederlaag: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

VideoJürgen Klopp neemt genoegen met de eerste competitienederlaag voor Liverpool in dit seizoen. De koploper in de Premier League verloor de topper tegen titelverdediger Manchester City met 2-1. ,,We hebben nog steeds een voorsprong van vier punten en dat is indrukwekkend in deze fase van de competitie. Ik had vooraf betaald voor deze positie’', zei de Duitse coach van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

,,We wisten dat we konden verliezen van Manchester City, dat is niet zo opmerkelijk. Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat dit kon gebeuren, maar het is niet rampzalig. We staan er nog steeds behoorlijk goed voor en ik heb ontzettend veel vertrouwen in deze groep. We kunnen beter dan we gisteravond hebben laten zien, dat weten we’', aldus Klopp. ,,Het is lang geleden dat Liverpool de titel won (1990). We missen de ervaring in dit soort wedstrijden, maar ik geloof niet dat wij mentaal zwakker waren dan City. Ik vond ons zelfs wat ongelukkig in de afwerking.’'

Klopp was na afloop van mening dat Manchester City-captain Vincent Kompany in de eerste helft rood had moeten krijgen voor een tackle op zijn steraanvaller Mo Salah. ,,Ik vind Kompany een aardige vent, echt waar, maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hij voor zo’n fout niet wordt uitgesloten? Hij is de laatste man en maakt de fout. Als hij Mo vol raakt, is die voor de rest van het seizoen uitgeschakeld,” zei Klopp.