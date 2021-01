Klopp over herstel Van Dijk: ‘Het ziet er veelbelovend uit’

,,Ik heb Virgil telefonisch gesproken, hij klonk heel opgewekt. Het ziet er allemaal veelbelovend uit”, aldus Klopp, die geen antwoord heeft op de vraag of Van Dijk dit seizoen nog in actie kan komen. ,,Ik weet niet wat er wel en niet mogelijk is, ik ben niet de juiste persoon om dat te beoordelen. Hij moet nog veel stappen zetten, dat is duidelijk. Ik heb zelf zo’n blessure gehad en weet dus wat het is. Maar als je ziet waar hij nu staat en hoe ver hij zit in het revalidatieproces, dan is dat veelbelovend.”