Klopp over ‘nieuwe superkracht’ Newcastle: ‘Duidelijk zorgen over de mensenrechten’

Jürgen Klopp heeft de overname van Newcastle United met bovengemiddelde interesse gevolgd. Nadat een dubieus consortium uit Saoedi-Arabië 350 miljoen euro betaalde voor de club, kwam de middenmoter in buitenlandse handen. De coach van Liverpool is bang dat het een negatieve invloed heeft op de voetbalwereld.

Newcastle United kan binnenkort honderden miljoenen besteden op de transfermarkt. ,,Ik rekende op een officieel statement van Richard Masters’’, doelde Klopp tijdens zijn persconferentie op de Chief Executive van de Premier League. ,,Er zijn duidelijk zorgen over de mensenrechten. Ik denk dat we er allemaal hetzelfde naar kijken: wat houdt dit in voor de voetbalwereld?’’

De Duitse oefenmeester wijst naar afgelopen zomer, toen twaalf clubs een bom lieten ontploffen met de oprichting van de Super League. ,,Daar was destijds heel veel ophef over. Dit is niet de Super League, maar het creëren van een superteam. Niemand weet of de financial fair play het toestaat. Maar de supporters van Newcastle United zullen dolblij zijn: er is een nieuwe superkracht in Engeland.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Premier League gaf al snel groen licht. ,,Waarschijnlijk dachten ze: laten we maar akkoord gaan. Volgens mij is Newcastle nu de derde club die in handen is van een land. Daar zal iedereen mee moeten leren leven.’’ Klopp is benieuwd wat Newcastle met de onuitputtelijke geldbron gaat doen. ,,Goede beslissingen zijn veel belangrijker dan geld. Voetbal is een fantastisch spelletje. Je kan nog altijd wedstrijden winnen, ook al is de financiële kracht van een tegenstander groter dan die van jou.’’

Na de interlandbreak hervat Liverpool dit weekend de Premier League op bezoek bij Watford. Na zeven speelronden bezetten The Reds de tweede plek in de competitie. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt slechts één punt.

In nieuwe opzet Super League geen vaste deelnemers meer Initiatiefnemers van de nieuw op te richten Super League hebben een nieuwe opzet geschreven. De clubs stellen nu een competitie voor die openstaat voor alle clubs. Het Duitse persbureau DPA heeft die plannen ingezien. In het vorige voorstel, dat in het voorjaar naar buiten kwam, was alleen plaats voor de grootste Europese topclubs. Zij zouden elk jaar mee mogen doen, zonder degradatie- en promotieregeling. De competitie zou nu uit twintig clubs moeten gaan bestaan. Een divisie lager zouden dan nog eens twintig clubs spelen. De teams zouden wel actief blijven in hun nationale competities.