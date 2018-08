Klopp prijst Wijnaldum voor 'briljante rol' op middenveld Liverpool

De Nederlander had als controleur veel balbezit en deed daar bijna altijd iets goeds mee. Pas in de tachtigste minuut leverde hij zijn eerste verkeerde pass af, van de in totaal 76.

,,Hij heeft het ook in de voorbereiding goed gedaan op deze positie", weet Klopp. ,,Dus daarom hebben we nooit enige twijfel gehad. Hij kan op het middenveld ook aan de zijkant spelen, maar in deze rol was hij briljant. 'Gini' is erg belangrijk voor ons omdat hij moeiteloos kan switchen van de ene mindset naar de andere."