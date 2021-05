Klopp smeekt De Boer: ‘Virgil van Dijk naar het EK? Ik zie het niet voor me’

Klopp reageerde op veelbelovende beelden die Van Dijk deelde op sociale media. De verdediger rende over het trainingsveld en oogde al best fit. ,,Ik ken het Engelse spreekwoord niet van steeds hetzelfde vertellen”, zei Klopp. ,,Het klopt dat hij rent, net als anderen. Ik ben er niet zeker van of Virgil ook al bochten maakt. Er zijn nog veel stappen te zetten totdat hij daadwerkelijk de groepstraining kan hervatten. Zeker met deze ernstige blessures is dat het geval. Hij is nog ver daarvan verwijderd. Je kunt er straks niet tien, elf maanden uit zijn en dan na een weekje trainen weer topfit voor wedstrijden. Het duurt echt nog weken eer hij überhaupt de groepstraining kan hervatten. Wat mij betreft laat Virgil het EK lopen. Ik zie het niet voor me nu, maar het is straks ook zíjn beslissing.”