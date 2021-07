Klopp verklapt: Virgil van Dijk kan donderdag misschien weer spelen

Mogelijke PS­V-opponenten in balans na heenduel in tweede CL-voorronde

20 juli Het eerste duel tussen Celtic en FC Midtjylland in de tweede voorronde van de Champions League heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd in Glasgow eindigde in 1-1. Komende week is de return in Denemarken. De winnaar van het tweeluik speelt in de derde voorronde tegen PSV of het Turkse Galatasaray.