Klopp verwacht Gakpo in FA Cup te laten debuteren voor Liverpool: ‘Hadden Virgil niet nodig om hem te overtuigen’

,,De leeftijd die hij heeft en het potentieel dat hij laat zien, maken hem heel interessant. De kwaliteit die hij al in Nederland en ook bij het nationale team heeft laten zien, zorgden ervoor dat wij erg geïnteresseerd waren om hem binnen te halen. En ik ben erg blij dat we dat hebben kunnen doen”, zei Klopp.



Volgens de trainer moet Gakpo nog wel even geduld hebben. Vrijdag komt de aanvaller sowieso niet in actie tegen Leicester City en ook de uitwedstrijd bij Brentford op 2 januari komt vermoedelijk te vroeg.

,,Het is duidelijk dat 1 januari een officiële feestdag is en alle papieren, die niet wij maar andere mensen moeten ondertekenen, moeten op 2 januari voor lunchtijd zijn ondertekend. Ik ben er niet zo zeker van dat dat zal gebeuren, maar we zullen het toch niet overhaasten. Dus waarschijnlijk richten we ons op het duel met de Wolves.”

De wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers in de FA Cup wordt op zaterdag 7 januari gespeeld op Anfield. Het is dan aan Gakpo om aan te tonen dat hij een nog leuker ‘kerstcadeautje’ is voor Liverpool dan Van Dijk, die op 27 december 2017 ook werd gepresenteerd met een foto bij de kerstboom. Van Dijk debuteerde toen op 5 januari 2018 met de winnende goal in de FA Cup-wedstrijd tegen buurman Everton.

Oranje-captain Van Dijk had ook een aandeel in de transfer. Volgens Klopp waren de woorden van Van Dijk echter niet nodig om Gakpo over de streep te trekken. ,,Virgil was er vanaf een bepaald moment bij betrokken. Maar we zeiden niet tegen hem ‘praat met hem’, want daar was geen reden voor”, aldus Klopp. ,,We hadden Virgil niet nodig om hem te overtuigen, maar hij bemoeit zich natuurlijk graag met dit soort zaken. En vanaf een bepaald moment heeft hij ook zijn zegje gedaan. Dat is alleen maar goed.”

Klopp denkt dat Gakpo op meerdere posities tot zijn recht komt. ,,Maar de positie waar hij waarschijnlijk zelf het liefst speelt, is op de linkervleugel in een 4-3-3-systeem. Voor ons is het duidelijk dat hij ook op andere posities kan spelen. Daarom was hij zo interessant voor ons. Zijn komst heeft niets te maken met blessures bij anderen, want we waren twee of drie maanden geleden al met hem bezig.”

