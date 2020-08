Klopp verwacht Henderson en Matip snel terug

Barcelona-ta­lent Fati (17) maakt debuut in Spaanse selectie

20 augustus De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Ansu Fati voor het eerst opgeroepen. De buitenspeler van FC Barcelona is pas 17 jaar oud. Zijn ploeggenoten Jordi Alba en Sergi Roberto ontbreken in de selectie. Fati, geboren in Guinee-Bissau, maakt met een debuut zijn keuze voor Spanje officieel.