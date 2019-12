Klopp vreest dat Wijnaldum niet naar WK kan

,,Het is een spierblessure, verder weet ik nog niets", zei trainer Jürgen Klopp. ,,Of hij mee gaat naar het WK? Ik heb geen idee. We laten waarschijnlijk een scan maken en dan beslissen we of hij mee gaat. Als hij de komende dagen niet kan trainen en alleen moet herstellen, dan blijft hij hier. Op dat moment is dat scenario het meest aannemelijk.”



Klopp vliegt zondag met zijn selectie naar Qatar, waar de winnaar van de Champions League woensdag aantreedt in de halve finales van het WK voor clubs. De finale in Doha is volgende week zaterdag.