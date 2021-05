Klucht in België: VAR was op weg naar Gent in plaats van Genk; aftrap uitgesteld

De aftrap van het Belgische topduel tussen Racing Genk en Anderlecht blijkt woensdagavond om een wel heel bijzondere reden te zijn uitgesteld. De VAR had blijkbaar niet goed naar het speelschema gekeken en was met zijn busje onderweg naar Gent, in plaats van naar Genk.

Hoewel het verschil maar één letter is, bedraagt de afstand tussen beide plaatsen een slordige 150 kilometer. Toen de fout werd opgemerkt en alsnog koers werd gezet naar Belgisch Limburg, was het al te laat om nog op tijd bij het stadion te zijn. Er zat niets anders op dan de aftrap met een kwartier uit te stellen.

Volledig scherm Genk-Anderlecht begon woensdag met een kwartier vertraging, omdat het VAR-busje te laat arriveerde aan de Luminus Arena. © Photo News/Belga

De Belgische scheidsrechterscommissie had woensdagavond geen duidelijke verklaring voor het late arriveren van de VAR, die na aankomst in een recordtijd alle apparatuur nog in orde moest maken. Het Laatste Nieuws wist uiteindelijk te achterhalen dat de chauffeur van het VAR-busje pas in de buurt van de Ghelamco Arena in Gent tot de conclusie kwam dat hij helemaal verkeerd zat.

Vanaf volgend seizoen zijn flaters met de routekaart niet meer mogelijk. Dan gaan ze in België werken met een VAR Replay Center vanuit een centrale locatie in Tubeke. In Nederland is het - met een VAR-centrum in Zeist - al langer zo geregeld.

De wedstrijd in de play-offs eindigde in 1-1. Het Racing Genk van trainer John van den Brom blijft daardoor in de strijd om de landstitel op de tweede plaats staan, vijf punten achter koploper Club Brugge. Anderlecht is de nummer vier.

Stephanie Forde over de farçe: