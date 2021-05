Kluivert interim-bondscoach Curaçao: oud-spits vervangt met corona besmette Hiddink

De 44-jarige Kluivert werkt nu als hoofd van de jeugdopleiding bij FC Barcelona. Het contract van Kluivert in Catalonië loopt komende zomer af. Hij heeft van voorzitter Joan Laporta toestemming gekregen om volgende maand bij de wedstrijden uit de WK-kwalificatie als interim-bondscoach te fungeren. Volgens de voetbalbond van Curaçao heeft Laporta vanwege zijn goede band met de Nederlanders daar toestemming voor gegeven.

De ploeg van Hiddink startte de WK-kwalificatie in maart met twee overwinningen. Kluivert zit volgende maand op de bank bij de volgende twee duels en mogelijk ook daarna in de tweede ronde van de kwalificatiereeks. Hij was eerder al een tijdje technisch adviseur en bondscoach van Curaçao, waar hij juni 2016 opstapte.