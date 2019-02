Kluivert tegenover Dijks bij AS Roma - Bologna

Kluivert speelde dit seizoen tot nu toe 24 wedstrijden voor AS Roma, waarin hij goed was voor twee goals en vijf assists. Dijks mocht tot op heden zestien keer opdraven bij Bologna. Rick Karsdorp staat niet in de basis bij AS Roma. De 24-jarige rechtsback zit ook niet op de bank bij de Romeinen. De aftrap in het Stadio Olimpico in Rome is om 20.30 uur.



AS Roma staat op een vijfde plaats in de Serie A, vier punten achter op nummer vier AC Milan. Bologna staat achttiende, drie punten onder de degradatiestreep. Op 28 januari werd Filippo Inzaghi ontslagen bij Bologna en vervangen door Siniša Mihajlović, die eerder al zijn opvolger was bij AC Milan.