Kniekwetsuur Leno valt mee, seizoen lijkt wel voorbij

Leno kwam ongelukkig in botsing met Neal Maupay, uiteindelijk de maker van de winnende treffer. De Duitser moest per brancard het veld verlaten, maar schold de Fransman onderweg nog even de huid vol. De blessure blijkt na onderzoek dus mee te vallen: lichte schade aan de kniebanden, waar erger werd gevreesd.

Arsenal meldt dat Leno over vier tot zes weken weer volop kan meetrainen. De doelman lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen, want de laatste speeldag van de Premier League is op 26 juli.