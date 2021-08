Koeman beleeft voorlopig nog weinig plezier aan Agüero: spits tien weken uit de roulatie

KuitblessureRonald Koeman kan waarschijnlijk pas in november een beroep doen op Sergio Agüero. De 33-jarige spits uit Argentinië is zo'n tien weken uit de roulatie met een blessure aan zijn kuit, zo meldt FC Barcelona. Eerder was nog de verwachting dat hij binnen drie weken fit zou zijn.

Agüero kampt met een scheurtje in een kuitspier van zijn rechterbeen, nadat hij de afgelopen twee seizoenen ook al veel blessures had bij Manchester City. De Argentijn ontbrak gisteravond al in de met 3-0 gewonnen wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus. Ook Frenkie de Jong, Ansu Fati en Ousmane Dembélé moesten deze wedstrijd vanaf de tribune bekijken in het Estadi Johan Cruyff. De inzetbaarheid van De Jong voor de seizoensopener tegen Real Sociedad van zondagavond is twijfelachtig. Dembélé staat naar verwachting nog enkele maanden aan de kant door een hamstringblessure.

Agüero speelde de afgelopen tien seizoenen voor Manchester City. Bij de Engelse topclub, waarmee hij vijf keer de Premier League won, is de Argentijn topscorer aller tijden met 260 doelpunten in 390 wedstrijden in alle competities. Daarvoor was hij al vijf jaar actief in Spanje, waar hij namens Atlético Madrid honderd keer scoorde in 230 wedstrijden. Agüero scoorde daarnaast 41 keer in 101 interlands voor Argentinië, waarmee hij vorige maand de Copa América won. Hij wilde ook graag nog eens in clubverband spelen met zijn goede vriend Lionel Messi, maar dat feest gaat niet door.

Volledig scherm © AFP Er doken na het nieuws over de breuk tussen Barcelona en Messi berichten op dat Agüero onder zijn recent tot medio 2023 lopende contract uit wilde. Die berichten werden na het duel met Juventus door Koeman ontkracht. ,,Het is een leugen dat Agüero Barcelona wil verlaten. Hij heeft bij Barcelona getekend en kijkt er naar uit om te gaan spelen. Helaas is hij geblesseerd geraakt, waardoor hij niet heeft kunnen spelen. We moeten wachten tot hij weer fit is, in dat opzicht heeft hij een stap achteruit gezet. Hij trainde mee en toonde dat hij met zijn kwaliteiten veel kan bijdragen aan ons team.”

Nieuwe aanvoerders

Na het vertrek van Lionel Messi is Sergio Busquets (33) de nieuwe eerste aanvoerder van FC Barcelona. De middenvelder speelt al sinds zijn dertiende voor de club waar zijn vader vroeger keeper was onder Johan Cruijff. Hij staat nu op 629 wedstrijden in de hoofdmacht. Gerard Piqué (34), Sergi Roberto (29) en Jordi Alba (32) zijn de andere aanvoerders in de selectie van Koeman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.