Koeman bij Barcelona mogelijk maanden zonder Piqué

Hoeveel kans maken Vitesse, Real Sociedad, AC Milan en Leicester City in dit knotsgekke coronasei­zoen?

20 november De grote voetbalcompetities in Europa staan bol van verrassingen. Waar Vitesse in Nederland als stuntploeg geldt, wagen ook Real Sociedad, AC Milan en Leicester City een poging de kwetsbare gevestigde orde voor te blijven om glorietijden te laten herleven. Hoeveel kans maken zij in dit knotsgekke coronaseizoen?