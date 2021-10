Koeman blij met steun Barça-president Laporta: ‘Het geeft me wat rust, maar het draait om resultaten’

Trainer Ronald Koeman is blij dat voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona openlijk het vertrouwen in hem heeft uitgesproken. De Nederlander weet echter ook dat hij wordt afgerekend op de resultaten van zijn ploeg.

,,De steun van Laporta is belangrijk”, zei Koeman na de nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). ,,Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken. Hij heeft me afgelopen avond gebeld, we hebben toen gepraat. In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. Ik moet toegeven dat wat hij heeft gezegd, mij wat rust geeft. Maar ik weet dat het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.”

Enkele uren voor het duel met Atlético sprak Laporta openlijk zijn steun uit aan Koeman, die onder druk staat vanwege de nederlagen van Barcelona in de Champions League tegen Bayern München en Benfica en het puntenverlies van de laatste weken in de Spaanse competitie. ,,Koeman gaat door als trainer van Barcelona”, aldus Laporta. ,,Om verschillende redenen verdient hij tijd. Hij is een man van de club. Hij besloot hier trainer te worden van het eerste elftal op een moment met veel bestuurlijke en sportieve moeilijkheden. Na met hem te hebben gesproken, kan ik zien dat hij vertrouwen heeft in het team. Ik zeg dit om hem vertrouwen te geven. Er gaan snel ook weer geblesseerde spelers herstellen.”

Van een bekoelde relatie tussen Laporta en Koeman wil de president dan ook niets weten: ,,We zijn goed en oprecht met elkaar. Koeman is een goed mens en hij denkt hetzelfde over mij. We proberen allemaal in het belang van FC Barcelona te denken.”

Volledig scherm Joan Laporta en Ronald Koeman. © AFP

De druk op Koeman werd deze week gigantisch nadat FC Barcelona met liefst 3-0 verloor op bezoek bij Benfica. Het was na de 0-3 tegen Bayern München al de tweede forse nederlaag in de Champions League. ,,Het ontslaan van de trainer is niet de oplossing", zo nam Frenkie de Jong het al op voor zijn landgenoot, maar de Spaanse media waren ervan overtuigd dat het duel met Atlético Madrid de laatste van Koeman zou worden voor Barça.

In aanloop naar het duel met Atlético Madrid grapte Koeman met de media door een quote van Louis van Gaal aan te halen uit de tijd dat hij werd ontslagen bij Barça. Toch ging Koeman niet in op de vraag of hij dacht ontslagen te worden bij een nederlaag: ,,Dat is een vraag voor morgen. Ik ben niet het belangrijkste, maar het team. Ik ben hier uit liefde voor de club, in een uiterst complexe situatie gekomen en het wordt met de dag lastiger. Iedereen heeft een mening, maar het enige waar ik mij mee bezighoud is het voorbereiden van de spelers op de wedstrijd.”