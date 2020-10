Koeman blikt vooruit op eerste Clásico als coach: ‘Aanwezigheid Sergio Ramos maakt groot verschil’

Koeman kan vrijwel zeker weer beschikken over de herstelde linksback Jordi Alba, die als hij helemaal fit is nieuwkomer Sergiño Dest weer uit de basis zal verdringen. Niettemin zullen jonge spelers als Ansu Fati en Pedri (beiden 17 jaar) ook in een Clásico van Koeman de kans krijgen. ,,Dit zijn natuurlijk belangrijke wedstrijden om ervaring op te doen.” Over de houding en de progressie van zijn spelersgroep in de eerste maanden is hij tevreden: ,,Mijn spelers hebben veel honger en ambitie getoond. Ik heb geen enkele klacht over ze.”



En dat gevoel is wederzijds, volgens de ervaren Gerard Piqué, een van de aanvoerders, die in een interview in La Vanguardia vol lof was over de nieuwe trainer. ,,Met Koeman hebben we een reset gedaan. Hij spreekt duidelijke taal, en dat valt wel goed in de kleedkamer. En de hoeveelheid werk op de training is ook toegenomen. Daardoor zijn we het seizoen goed begonnen.”