Koeman: ‘Dat Wijnaldum niet voor Barcelona koos, kwam door de onduidelijkheid rond mezelf’

Koeman ging in Groningen ook in op het spel van Oranje in het duel met Oekraïne. De oud-bondscoach oordeelde dat het Nederlands elftal het vooral in de tweede helft goed deed, maar hij vond dat nog geen reden voor optimisme. Koeman: ,,Men vond het heel goed, en dat verbaast me. Het is ‘maar’ 3-2 en Oekraïne is niet een land dat ver gaat komen. Nederland kan dat wel, maar dan zullen er absoluut dingen beter moeten. Ik heb Frankrijk-Duitsland gezien, en dat is wel een paar niveautjes hoger.’’



Koeman was vanavond samen met broer Erwin in Groningen om het standbeeld van wijlen Martin Koeman te onthullen. Dit beeld staat nu vlak bij de hoofdingang van het stadion, naast die van voormalig teamgenoot Tonny van Leeuwen.