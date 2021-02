Koeman gunt Messi en De Jong rust op bezoek in Sevilla

Barcelona speelt in Sevilla de elfde uitwedstrijd in de laatste twaalf duels. In slechts één duel speelde De Jong niet mee (de uitwedstrijd tegen Cornella). Messi deed, mede door een schorsing van twee wedstrijden, in vier duels niet mee. Beide sterkhouders speelden midweeks nog 120 minuten in het gewonnen bekerduel met Granada.



Door het ontbreken van De Jong, die drie keer scoorde in de laatste vier wedstrijden, wordt het Barça-middenveld gevormd door Miralem Pjanic, Sergio Busquets en Riqui Puig. Door de afwezigheid van Messi staan Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite in de aanval van de Catalanen.



Barça kan bij winst weer op gelijke hoogte komen met Real Madrid, dat tweede staat met 43 punten. Atético is koploper met 50 punten. Real Betis staat zevende.