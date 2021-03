Koeman heeft te doen met gearresteerde Bartomeu: ‘Altijd veel waardering voor hem gehad’

VideoFC Barcelona-trainer Ronald Koeman gaf dinsdagmiddag een persconferentie om vooruit te blikken op het bekerduel met Sevilla, maar het nieuws over ex-voorzitter Josep Bartomeu kreeg de overhand. ,,Al die negativiteit is niet goed voor de club.”

Barcelona moet tegen Sevilla een 0-2 achterstand goedmaken. Hoewel zijn ploeg alle energie nodig heeft voor de returnwedstrijd, gaat het deze week alleen maar over de in een schandaal verwikkelde Bartomeu. ,,We zullen moeten kijken wat er allemaal gaat gebeuren", zei Koeman. ,,Ik zat toen nog niet bij de club en moet mij nu samen met de ploeg richten op ons werk. Vooraf wist ik al dat het moeilijk zou worden met alle dingen die er gebeuren. Dat is ook niet gek, want Barcelona is de grootste club ter wereld.”

Bartomeu zou een bedrijf hebben ingehuurd om tegenstanders van zijn beleid zwart te maken. Onder grote druk stapte hij in oktober op, zondag volgt de verkiezing van een opvolger. ,,Ik heb met hen te doen, ik heb altijd veel waardering gehad voor Bartomeu. We moeten afwachten hoe dit verder gaat, maar ons nu concentreren op ons werk, op de wedstrijd tegen Sevilla.”

Koeman is het er over eens dat alle heisa niet goed is voor de imago van de club, maar desondanks verlegt hij de focus naar het veld. In het bekerduel kan hij mogelijk toch een beroep doen op Pedri. De middenvelder viel zaterdag in het gewonnen competitieduel (0-2) met dezelfde tegenstander uit met een spierblessure en leek voor enige tijd uitgeschakeld.



Vertrouwen

,,Sommige zaken kun je niet verklaren. Hij heeft gisteren individueel getraind zonder problemen en kon vandaag met de groep meedoen. Misschien is hij er toch bij”, zei Koeman een dag voor het tweede duel uit de halve finales van de Copa del Rey. Barcelona moet een 2-0-achterstand goedmaken.

Volledig scherm Josep Bartomeu en Ronald Koeman bij de presentatie van Koeman. © AFP

De 18-jarige Pedri is een belangrijke schakel in de ploeg die het dit kalenderjaar, in ieder geval in de competitie, zo goed doet. Barcelona heeft het gat met koploper Atlético Madrid verkleind tot 5 punten, al hebben de Madrilenen nog wel een duel tegoed.

De Copa del Rey kan de eerste prijs worden die Koeman als trainer van Barcelona pakt. Maar dan moet eerst de finale worden bereikt. ,,We hebben er vertrouwen in, maar we zullen nog beter moeten voetballen dan zaterdag. Lukt dat, dan kan het. Niets is onmogelijk.”