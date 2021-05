Koeman hoeft niet te vrezen voor Xavi: Barça-icoon tekent bij in Qatar

Het nieuws strookt niet met de berichten in de Spaanse media, die de afgelopen dagen vol overtuiging meldden dat Xavi niet zou bijtekenen en binnen afzienbare tijd zou terugkeren naar Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden speelde. Die berichten voedden ook de speculaties dat Xavi mogelijk Ronald Koeman zou vervangen als hoofdtrainer.

Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds een aanbod af.