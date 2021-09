Koeman laat Luuk de Jong officieus debuut maken voor Barcelona

Dervisoglu opnieuw verhuurd aan Galatasa­ray, Twente raakt Menig alsnog kwijt

2 september Op de laatste dag van de zomerse transferperiode werden nog enkele verrassende deals beklonken, zoals de komst van Luuk de Jong naar FC Barcelona. Waar de Nederlandse transferzomer relatief rustig verliep, was er zoals gebruikelijk wel sprake van een hectische laatste dag. In de rubriek Transfertalk houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de afwikkeling van transfers.