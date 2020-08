Koeman lonkt naar Wijnaldum als bouwsteen voor wederopstanding Barça

In Liverpool kennen ze de geruchten. En dat de fanatieke aanhang zich behoorlijk zorgen begint te maken, is zeker niet onterecht. Naar verluidt staat Georginio Wijnaldum héél hoog op het verlanglijstje van Ronald Koeman.

Door Mikos Gouka



De nieuwe coach van Barcelona sprak de afgelopen dagen uiteraard met de clubleiding over de mogelijkheden om de selectie te verversen. Dat moet snel gebeuren en ook nog eens met de nodige beperkingen. Barcelona heeft nauwelijks iets te besteden, maar als straks spelers als Luis Suárez, Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Nélson Semedo, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Philippe Coutinho zijn verdwenen, kan dat anders zijn.



Dan nog moeten ze in Catalonië voor het eerst in jaren op de kleintjes letten. Wijnaldum en Liverpool bereikten maar geen akkoord over contractverlenging de laatste maanden. De 29-jarige Rotterdammer staat nog slechts één jaar onder contract bij de kampioen van Engeland. Dat maakt hem betaalbaar.

Barcelona is op zoek, al werd de 30-jarige Miralem Pjanic al toegevoegd aan de selectie. Een speler die bij Juventus vaak voor de defensie werd gebruikt. Die speler, als Koeman al gecharmeerd is van hem, hoeft Wijnaldum ook niet in de weg te zitten. Bovendien moet een topclub over een groot arsenaal aan topspelers beschikken.

Belangrijke pion

In de omgeving van Wijnaldum wordt serieus gefluisterd dat Koeman de speler recent nog eens op het hart heeft gedrukt vooral niet bij te tekenen in Liverpool. Met Frenkie de Jong al in zijn selectie zou Koeman er wel oren naar hebben om nog een belangrijke pion van het middenveld van ‘zijn’ Oranje toe te voegen aan zijn groep. Eentje die vooral onder Koeman is gaan excelleren. Eentje ook die op een leeftijd is dat er eigenlijk nog maar één toptransfer kan worden gemaakt.



De clubleiding van Barcelona wil uiteraard meedenken met Koeman. Met veel tromgeroffel een gerenommeerde trainer halen en dan zeggen dat hij met een uitgebluste en aangeslagen spelersgroep aan de slag moet, is natuurlijk onzin. Met Frenkie de Jong, Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet zou Wijnaldum de kern kunnen vormen die Barcelona er snel weer bovenop moet gaan helpen. Wijnaldum klaarde die klus bij Oranje na de donkere jaren tussen het najaar van 2014 en de zomer van 2018. In Barcelona wacht hem een soortgelijke opdracht.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum. © EPA