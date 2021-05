Koeman-loos Barça blijft in titelrace na sterk optreden De Jong en pechavond Cillessen

Eerder deze week liet Barcelona dé kans liggen om de koppositie over te nemen in Spanje. Granada won met 1-2 in Camp Nou en tot overmaat van ramp werd Koeman ook nog eens met een rode kaart naar de tribune gezonden. Hoewel Barcelona in beroep is gegaan tegen zijn schorsing van twee wedstrijden was de Nederlandse coach er vanavond in Mestalla in elk geval nog niet bij. Alfred Schreuder was eindverantwoordelijke op bezoek bij het Valencia van doelman Cillessen. De Oranje-international moest de laatste vijf wedstrijden laten schieten wegens een blessure, maar nota bene tegen zijn oude club verdedigde Cillessen het Valencia-doel weer.



Cillessen had het voor rust, net als collega Marc-André ter Stegen relatief rustig. Beide doelmannen grepen goed in op de momenten dat het nodig was en bij de grootste kans van Pedri hoefde Cillessen de bal alleen maar naast te kijken. De logische ruststand was dan ook 0-0 en dat betekende dat er voor de ploeg van basisklanten Lionel Messi, Frenkie de Jong en Sergiño Dest nog maar 45 minuten over waren om de achterstand op de Madrileense concurrenten te verkleinen.