Koeman mag nog niet op de bank zitten bij Barcelona

Pas als dat is afgehandeld, geeft de Spaanse voetbalbond toestemming aan de club om de voor twee jaar aangestelde Koeman in officiële wedstrijden op de bank te laten zitten.

Setién was begin dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Hij moest vertrekken nadat Barcelona naast de titel had gegrepen en in de Champions League met 8-2 was vernederd door Bayern München. Setién (61) had nog een contract tot medio 2022. Volgens Catalaanse media wil hij in ieder geval nog een jaarsalaris meekrijgen.