Koeman na sof met Barça bij Levante: ‘Als coach ben je verantwoordelijk’

Het dure puntenverlies tegen Levante is hard aangekomen bij Ronald Koeman. Door het 3-3 gelijkspel bij de laagvlieger uit Valencia lijken voor FC Barcelona de kansen op de landstitel grotendeels te zijn verdampt. ,,Dit is uiteraard een grote teleurstelling”, stamelde de trainer na afloop.

Barcelona kwam in Valencia op 0-2 en 2-3, maar gaf de voorsprong tot twee keer toe uit handen. Sergio León zorgde in de 83ste minuut voor de 3-3 namens Levante, dat dertiende staat en vrijuit kon spelen. Barcelona speelt de komende weekenden nog tegen Celta de Vigo (thuis) en Eibar (uit). In de thuiswedstrijd tegen Celta zal Frenkie de Jong niet van de partij zijn. De 23-jarige middenvelder speelde dit seizoen alle 36 wedstrijden in La Liga (31 van begin tot eind), maar kreeg in de 77ste minuut geel en is daardoor nu voor het eerst geschorst.

Koeman kreeg op de Spaanse tv uiteraard de vraag of Barça nog in de titelrace zit: ,,We zullen het moeten afwachten, maar dit is uiteraard een grote teleurstelling. Het is niet normaal dat we in de tweede helft drie tegengoals kregen. Dat is niet het niveau van Barcelona, dat mag niet gebeuren.”

Koeman snapt dat er ook kritiek op hem is na dit resultaat. ,,Als trainer ben je altijd verantwoordelijk. Dit komt hard aan. We stonden met 0-2 voor, dan verwacht je geen gelijkspel meer. Trainers staan altijd ter discussie, maar ik snap dat er vragen zijn na zo’n tweede helft. We zijn teleurgesteld, maar moeten door. We hebben nog twee wedstrijden en moeten ons voorbereiden op komend seizoen.”

Bekijk hier de samenvatting.