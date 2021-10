Koeman nog verder in de problemen na nederlaag Barça bij Atlético, uitgerekend Suárez de grote man

Bekijk de goalsAtletico Madrid heeft Ronald Koeman en Barcelona nog verder in de problemen gedrukt. De Spaanse landskampioen was in een uitverkocht Estadio Metropolitano met 2-0 te sterk voor de Catalanen, die in de stand wegzakken naar de negende(!) plaats.

Koeman hield Luuk de Jong zaterdagavond uit de basis, de aanvaller kende een weinig gelukkige start bij Barcelona en krijgt veel kritiek. Frenkie de Jong en Memphis Depay stonden wel aan de aftrap.

Bij Atlético had de getergde Luis Suárez uiteraard een basisplaats. De oud-Ajacied stond bij de aanstelling van Koeman nog onder contract bij Barcelona, maar komt nu uit voor de tweede club van Madrid. Meermaals liet hij weten dat hij helemaal niet weg wilde bij de Catalanen, maar via een telefoontje van Koeman hoorde dat hij moest vertrekken. Zaterdagavond kreeg hij zijn revanche. Eerst was hij na een vloeiende aanval de aangever bij de openingstreffer van Thomas Lemar. Vlak voor rust was het de Fransman met de assist en Suárez zelf die af kon ronden: 2-0.

De Uruguayaanse spits, die tussen 2014 en 2020 voor Barcelona speelde, vierde zijn treffer met beide handen tegen elkaar. Het leek een soort verontschuldigend gebaar richting zijn oude club. Direct daarna maakte hij met zijn pink en duim het gebaar van een telefoon en keek naar de tribune. En dat in de week dat hij maar weer eens had laten weten dat hij Barcelona vorig jaar, tegen zijn zin in, had moeten verlaten na een telefoontje van de nieuw aangestelde Koeman.

Volledig scherm Thomas Lemar viert de 1-0. © REUTERS

Terwijl de geschorste Koeman druk bellend met assistent Henrik Larsson op de tribune zat, veranderde er weinig in het eerste kwartier na de pauze. Pas na een uur spelen volgde de eerste kans, die door Coutinho echter om zeep werd geholpen.

Met het invallen van Ansu Fati kwam er iets meer leven in het spel van Barcelona, maar doelpunten leverde het niet op. En dus verloor de ploeg van Ronald Koeman. Het betekende voor de Catalanen, na al weel drie keer gelijk te hebben gespeeld, de eerste nederlaag van dit seizoen in La Liga. In de Champions League incasseerde Barcelona twee zware nederlagen; eerst thuis tegen Bayern München (0-3) en deze week ook bij Benfica (3-0).

Volledig scherm Ronald Koeman belt gedurende de wedstrijd met de bank. Jordi Cruijff zat een groot deel van het treffen naast Koeman. © Ziggo Sport

Het mogelijk ontslag van Koeman is al tijden gesprek van de dag in Catalonië. Zaterdagmorgen gaf Barcelona-president Joan Laporta wat duidelijkheid. ,,Ongeacht het resultaat, Koeman blijft de coach”, stelde hij bij het verlaten van het spelershotel van FC Barcelona in Madrid. Of hij bij zijn standpunt blijft, zal de komende periode moeten blijken.

Na de wedstrijd vertrekken de meeste spelers voor een interlandperiode. De volgende wedstrijd van Barcelona is pas op 17 oktober. Dan wacht een thuisduel met Valencia.

Bekijk hieronder de twee doelpunten van Atlético Madrid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over La Liga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.