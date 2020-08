Koeman officieel gepresenteerd als trainer van Barça: 'Dit is mijn thuis’

Na de ceremonie liep de 57-jarige Nederlander via de spelerstunnel naar het speelveld. Met een zwart mondkapje voor een groot deel van zijn gezicht nam hij even plaats in de dug-out, de plek waar hij al jaren zo graag wil zitten.



Eenmaal terug in de perszaal toonde Koeman het shirt van Barcelona aan de aanwezige fotografen en journalisten. Voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak vleiende woorden. ,,Het stond eigenlijk al vast dat hij hier ooit coach zou worden. Ronald is een ervaren trainer met veel kennis. Hij heeft charisma en persoonlijkheid en hij houdt van Barcelona. Wij geloven in hem.”

,,Dit is een vrolijke dag”, opende Koeman nadat hij zijn mondkapje had afgedaan. ,,Iedereen weet dat Barcelona mijn thuis is en nu krijg ik de kans om deze club te trainen. Het wordt niet makkelijk, want hier wordt altijd het maximale geëist. We moeten voor alle prijzen spelen. Vanaf nu gaan we hard werken. Ik denk dat we wat wijzigingen moeten doorvoeren. De laatste wedstrijd, zo wil niemand het zien”, verwees hij naar de afgang tegen Bayern München (2-8). ,,Het wordt hard werken om van Barcelona weer het beste team ter wereld te maken.”

Messi en de zoektocht naar nieuwe spelers

Koeman gaat zich hard maken voor een langer verblijf van Lionel Messi. ,,Hij is de beste speler ter wereld en die wil je in je ploeg hebben, niet bij de tegenstander. Hij wint wedstrijden voor je. Ik zou heel blij zijn als hij blijft. Hij heeft ook nog een contract en ik ga met hem praten.”



De Nederlandse coach beloofde de huidige selectie van Barcelona te gaan renoveren, maar benadrukte dat niet alle dertigers hoeven te vertrekken. ,,Een speler van 31 of 32 jaar is niet uitgespeeld. Je hebt ook spelers van twintig die niet gretig zijn. We moeten op zoek gaan naar de beste ploeg om wedstrijden te winnen. Ik wil alleen mensen die het maximale geven.”

Koeman wilde niet vooruitlopen op een mogelijk vertrek van Luis Suárez, die afgelopen week in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax. ,,Ik praat niet over individuele spelers, Messi uitgezonderd.” Of hij Donny van de Beek naar Barcelona wil halen, luidde een andere vraag. ,,Ik praat niet over transfers en namen.”

