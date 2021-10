Koeman over belaging door boze Barça-fans: ‘Treurig, maar dat zijn mensen zonder normen en waarden’

Enkele tientallen fans sloegen en bespuugden de auto van Koeman toen hij zondagavond vanaf Camp Nou richting huis vertrok. ,,Het is een maatschappelijk probleem. Ik denk niet dat er een oplossing is voor wat er gebeurde toen ik Camp Nou verliet. Het is treurig, maar dat zijn mensen die slecht zijn opgevoed. Ze weten niet wat normen en waarden zijn. De sfeer in het stadion was juist het tegenovergestelde, zelfs toen we 0-2 achter stonden bleef het publiek ons steunen,” zei Koeman tegen de Spaanse pers.



,,Je hoeft niet veel aandacht te besteden aan deze mensen. De beelden zeggen genoeg. Het leek erop dat het alleen bij mij is gebeurd, maar er waren ook spelers die met hun vrouw en kinderen in de auto zaten die werden lastiggevallen bij het verlaten van het stadion. We moeten een manier vinden om te zorgen dat zich dit niet zal herhalen. Het is een maatschappelijk probleem dat over de hele wereld bestaat, helaas. Als je bekend bent zijn er altijd mensen met camera's en telefoons om je heen, dus je moet altijd netjes en rustig blijven. Ik had mijn vrouw naast me en twee mensen op de achterbank, maar gelukkig konden we na een tijdje wegrijden zonder echte problemen. Al die mensen om je auto is geen fijn gevoel.”

Koeman blikte daarna vooruit op de uitwedstrijd in Madrid van morgenavond om 19.00 uur. ,,Rayo Vallecano heeft een geweldig seizoen na de promotie van afgelopen zomer, dus we zijn gewaarschuwd. Het is een agressief team dat de duels niet schuwt, dus daar zullen we op voorbereid zijn. We hebben de herinnering aan de bekerwedstrijd van vorig seizoen nog in ons hoofd. Het zal moeilijk worden, maar we hebben de laatste drie thuiswedstrijden goed gespeeld en we hebben genoeg kansen gecreëerd.”

Barcelona won vorig seizoen in de kwartfinales van de Copa del Rey met 1-2 bij Rayo Vallecano door een goal van Frenkie de Jong in de 80ste minuut, kort na de gelijkmaker van Lionel Messi. De 24-jarige middenvelder uit Arkel staat voorlopig aan de kant met een hamstringblessure, die hij zondag opliep tijdens de Clásico in Camp Nou.

Tegenwind

Koeman werd uiteraard weer gevraagd over zijn positie, die verder onder druk kwam te staan na de nederlaag tegen Real Madrid. ,,Het is makkelijk om op te stappen met een beetje tegenwind, maar zo'n persoon ben ik niet. Coach zijn is een vak van ervaring en ik denk dat ik als persoon het juiste karakter heb om met die druk om te gaan. ,,Ik vind het leuk om bij de spelers te zijn, te trainen, wedstrijden te analyseren, je voor te bereiden op de wedstrijd, de spelers te respecteren, beslissingen te nemen. Dat zijn de dingen die ik leuk, maar uiteraard komen er ook veel minder leuke zaken bij het vak kijken,” zei Koeman.



,,Als ik het hier op een dag mezelf niet meer naar mijn zin heb, zal ik vertrekken, mijn rust pakken en vijf dagen per week golf spelen, wat een heel mooie sport is. Maar zo ver is het nog niet. Ik wil nog steeds op deze weg doorgaan en het team verbeteren. De situatie is lastig, maar er is een mooie toekomst voor deze club.”

Koeman weet dat er morgenavond in Madrid gewonnen moet worden. ,,Barça moet altijd winnen, maar na een verloren wedstrijd tegen Real Madrid nog meer. We weten dat we tegen Rayo weer hard moeten werken, kansen moeten creëren en effectief moeten zijn. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ik denk dat het team goed zal reageren.”

Koeman werd ook gevraagd naar Memphis Depay, die afgelopen week tegen Dinamo Kiev en Real Madrid matig speelde. ,,Memphis is in de laatste wedstrijden niet in staat geweest om een ​​beslissend te zijn, minder dan in eerdere wedstrijden. Maar dat weet hij zelf ook wel, hij is zeer zelfkritisch. Hij kan nog veel beter en we weten hoe hij het spel kan maken en waar hij dat het beste kan doen.”

Na de 1-2 nederlaag in El Clásico staat FC Barcelona op de negende plaats in La Liga met vijftien punten na negen gespeelde wedstrijden. Barça staat daarmee zes punten achter koploper Real Sociedad, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. Het gepromoveerde Rayo Vallecano staat op de zevende plaats met een punt meer dan Barcelona. De ploeg van Koeman speelt zaterdagavond thuis tegen Deportivo Alavés en gaat volgende week op bezoek bij Dinamo Kiev in de Champions League.

