Koeman reageert op geruchten over aanblijven: ‘Ik heb een contract voor twee seizoenen’

Afgelopen weekend zat de geschorste Koeman niet op de bank toen Barcelona in de topper tegen Atlético Madrid met 0-0 gelijkspeelde. Omdat ook de kraker tussen Real Madrid en Sevilla in een remise (2-2) eindigde, blijft het ongemeen spannend onderin. Ook voor Koeman, over wie volgens sommige Spaanse media twijfels binnen het bestuur bestaan.



,,Voor mij tellen alleen de mensen met wie ik dagelijks werk”, reageert Koeman. ,,Die mensen waarderen de dingen die ik doe. Een strijd met de pers of mensen van buitenaf is voor mij niet te winnen. Ik heb dit seizoen ook genoeg waardering gekregen voor mijn werk.”

Bekijk de samenvatting van FC Barcelona - Atlético Madrid :

,,Met de voorzitter (Joan Laporta, red) is afgesproken dat we na afloop van dit seizoen verder praten. De slotfase van het seizoen is belangrijker dan mijn toekomst", vervolgde Koeman. ,,De president heeft vanaf dag één duidelijk gemaakt dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ik heb een contract voor twee seizoenen en ik zie mezelf hier ook volgend seizoen zitten.”



Morgen om 22.00 uur staat Koeman weer aan de zijlijn als FC Barcelona op bezoek gaat bij Levante. Sevilla en Atlético Madrid komen een dag later in actie. Real Madrid speelt pas donderdag weer een wedstrijd. Atlético verdedigt met nog drie speelronden een voorsprong van twee punten op Real Madrid en Barcelona en zes punten op Sevilla.

Quote De club die fysiek en mentaal het sterkste is komt straks als de grote winnaar uit de bus Ronald Koeman

,,We hebben het niet meer in eigen hand”, zei Koeman over de titelstrijd. ,,Door de resterende wedstrijden te winnen zullen we de druk op de concurrenten verhogen. Dat is nu onze opzet. De club die fysiek en mentaal het sterkste is komt straks als de grote winnaar uit de bus. Het wordt spannend. Het seizoen heeft veel gevraagd van iedereen. Niemand is op dit moment nog 100 procent.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.