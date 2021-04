Koeman snapt helemaal niets van rode kaart: 'Hij was juist respectloos tegen mij!’

Poll Ongekende titel­strijd in Spanje: dit is het programma van Atlético, Real, Barça en Sevilla

7:31 Na de nederlaag van FC Barcelona in eigen huis tegen Granada stevent La Liga af op een zenuwslopende ontknoping. Bekijk hieronder het resterende programma van de vier titelkandidaten in Spanje. Koploper Atlético Madrid en FC Barcelona treffen elkaar op 8 mei in Camp Nou, een dag later staat ook Real Madrid-Sevilla nog op het programma.