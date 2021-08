Koeman spreekt fans toe: ‘Ondanks vertrek Messi veel vertrouwen in komend seizoen’

,,We zijn ervan overtuigd dat we jullie blij gaan maken dit seizoen", vervolgde Koeman zijn toespraak in het kleine stadion op het trainingscomplex van Barcelona. ,,Met inzet, toewijding en hard werk, gaan we er het beste van maken voor de fans. We weten namelijk wat het betekent om deze club te supporten en vertegenwoordigen.” Hij besloot zijn toespraak met de woorden: Visca el Barça y visca Catalunya, oftewel ‘leve Barcelona, leve Catalonië'.



Barcelona kwam overigens goed uit de startblokken in de voorbereidingswedstrijd tegen Juventus. Oranje-international Memphis Depay had amper drie minuten nodig om de thuisploeg op 1-0 te zetten. In de tiende minuut scandeerde het Estadi Johan Cruijff massaal de naam van Messi.